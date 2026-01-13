Konya Hava Durumu! 13 Ocak Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, Konya'da hava koşulları kışın tipik özelliklerini yansıtıyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece civarında. Hafif kar sağanakları bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar -7 ile -2 derece arasında değişecek. Konya'daki hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olacak. 14 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları 2 ile -3 derece arasında olacak. Hava açık olacak. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 6 ile -5 derece arasında değişecek. O gün hava kısmen güneşli. 16 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 8 ile -3 derece arasında olacak. Hava güneşli geçecek. Bu dönemde Konya'da hava durumu daha ılıman ve güneşli olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuktan korunmak gerekir. Karla karışık yağışlı günlerde yolda kayma riski vardır. Bu nedenle dikkatli olunmalı. Araçların kış lastikleriyle donatılması sağlanmalıdır. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olur.