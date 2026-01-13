HABER

Konya Hava Durumu! 13 Ocak Salı Konya hava durumu nasıl?

Konya'da kışın tipik havalar etkili. Bugün 0 derece civarında başlangıç yapılıyor. Hafif kar sağanakları beklenirken, sıcaklık -7 ile -2 derece arasında değişecek. Yarın hava açık, sıcaklık 2 ile -3 derece arasında seyredecek. 15 Ocak'ta kısmen güneşli bir gün geçirilecek ve sıcaklıklar 6 ile -5 derece olacak. Konya'daki hava durumu 16 Ocak itibarıyla daha ılıman hale gelecek. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek önemli.

Taner Şahin

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, Konya'da hava koşulları kışın tipik özelliklerini yansıtıyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece civarında. Hafif kar sağanakları bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar -7 ile -2 derece arasında değişecek. Konya'daki hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olacak. 14 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları 2 ile -3 derece arasında olacak. Hava açık olacak. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 6 ile -5 derece arasında değişecek. O gün hava kısmen güneşli. 16 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 8 ile -3 derece arasında olacak. Hava güneşli geçecek. Bu dönemde Konya'da hava durumu daha ılıman ve güneşli olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuktan korunmak gerekir. Karla karışık yağışlı günlerde yolda kayma riski vardır. Bu nedenle dikkatli olunmalı. Araçların kış lastikleriyle donatılması sağlanmalıdır. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olur.

