Konya Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 13 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu genellikle yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık 4-11 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde hafif yağmur görülecek. Öğle ve akşam saatlerinde yağışların artması bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmesi önerilir. Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılımanlaşacak.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma. Konya'da hava durumu genellikle yağmurlu ve serin. Gün boyunca sıcaklığın 4 ile 11 derece arasında değişmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif yağmur etkili olacak. Öğle ve akşam saatlerinde yağışların artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih etmek önemlidir. Uygun ayakkabılarla ıslanmaktan korunmak mümkün olacaktır. Yağışların yoğunlaşacağı saatlerde açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu, olası rahatsızlıkları önleyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. 14 Şubat Cumartesi hava sıcaklığı 2 ile 13 derece arasında değişecek. Kısmen güneşli bir gün olması bekleniyor. 15 Şubat Pazar günü sıcaklık 5 ile 17 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı tahmin ediliyor. 16 Şubat Pazartesi günü 6 ile 16 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Bulutlu ve güneşli bir gün geçireceğiz.

Bu dönemde hava koşulları daha elverişli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman. Dışarıda vakit geçirmek de mümkündür. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir.

hava durumu Konya
