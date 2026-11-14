Konya Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde Konya'da dikkat çekici bir hava durumu var. Şehirde genel olarak 19-22 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Hava, gün içinde zaman zaman bulutların arasında güneşle aydınlanacak. Ancak, ilerleyen saatlerde hafif bir yağış bekleniyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirecek olanlar için plan yaparken göz önünde bulundurulmalı. Bugünkü hava durumu hafif rüzgâr ile serin bir gün geçireceğimiz anlamına geliyor. Dışarı çıkacak olanlara kalın giysilerle hazırlık yapmalarını öneririm.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılıman hale gelecek. Pazartesi ve Salı günlerinde sıcaklıklar 16-20 derece arasında değişecek. Bu dönem, dışarıda aktivite düzenlemek isteyenler için daha uygun olacak. Ancak, Salı günü yağış ihtimali artıyor. Bu yüzden şemsiyelerinizi unutmayın. Çarşamba günü havanın yeniden açılması ve sıcaklıkların 18-22 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor.

Konya'daki herkesin dışarıda geçireceği zamanları dikkate alarak hava şartlarına hazırlık yapmasında fayda var. Yağış beklenen günlerde, dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte yarar var. Hava serin olduğu için kat kat giyinmek, değişen hava şartlarına karşı vücut sıcaklığınızı korur. Evde kalanlar için, ufak bir hava akımına izin vermek adına pencereleri açmak, doğal bir hava sirkülasyonu sağlayabilir.

Konya'da hava durumu, günlük yaşamınızı etkileyen önemli bir faktördür. Bugünkü hava, dışarıda keyifli zaman geçirmek isteyenler için serin, ama güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde havanın daha dengesiz ve değişken olacağını unutmamak gerekir. Planlarınızı sağlıklı bir şekilde yapabilmek için hava durumunu takip etmek faydalıdır.