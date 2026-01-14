HABER

Konya Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 14 Ocak 2026 tarihinde hava durumu genel olarak soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 2 derece civarında, akşam ise 0 derece civarına düşecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcaklık sabah saatlerinde -3 dereceye kadar inebilir. Kalın giysiler ve rüzgar geçirmeyen kıyafetler tercih edilmeli. Nem oranının yüksekliği soğuk havayı daha etkili kılacağı için, dışarıda vakit geçireceklerin el ve yüzlerini koruması da önemli.

Ufuk Dağ

14 Ocak 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu genel olarak soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 2 derece civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 0 derece civarına düşecektir. Rüzgar, güney yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %71 civarında seyredecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ocak Perşembe sabah saatlerinde sıcaklık -2 derece civarına düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında olacak. 16 Ocak Cuma sabah saatlerinde sıcaklığın -1 derece civarında olması tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde ise sıcaklık 7 dereceye çıkacaktır. 17 Ocak Cumartesi sabah saatlerinde hava sıcaklığı -3 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık yeniden 6 dereceye çıkacaktır.

Bu soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu yüzden rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olması soğuk havayı daha hissedilir hale getirecektir. Nemden korunmak için su geçirmeyen ayakkabılar faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirecekler için eller ve yüz korunmalıdır. Eldiven ve atkı gibi aksesuarlar kullanılması önerilir. Buzlanma riski nedeniyle yolda yürürken dikkatli olunmalıdır. Kaygan zeminlere karşı tedbirli davranılmalıdır.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak. Uygun giyim ve dikkatli davranışlarla sağlığınızı koruyabilirsiniz.

