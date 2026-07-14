Konya Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Temmuz 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu genellikle güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 30 - 32 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise 29 - 30 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları 23 - 24 derece seviyelerinde bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 - 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %31 - %47 arasında değişecek. Yağış beklenmiyor. Gün geneli kuru geçecek.

Önümüzdeki günlerde 15 - 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında hava durumu benzer şekilde kalacak. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 29 - 30 derece olacak. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 30 - 32 dereceye çıkacak. 17 Temmuz Cuma günü ise 28 - 31 derece olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 15 - 16 derece civarında kalacak. Rüzgar hızları 3 - 6 kilometre arasında değişecek. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde korunmak gereklidir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için güneş koruyucu kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, şapka takmak cilt koruması açısından önemlidir. Bol su içerek vücudun susuz kalmasını önlemek gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de serin kalmaya yardımcı olacaktır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde 11:00 - 16:00 arasında mümkünse gölge alanlarda bulunmak önerilir.

Konya'da 14 Temmuz 2026 Salı günü ve önümüzdeki birkaç gün boyunca hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması önemlidir. Yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir. Bu, olası sağlık sorunlarının önüne geçmesine yardımcı olur.