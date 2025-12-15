HABER

Konya Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da hava durumu, 15 Aralık Pazartesi günü soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 5 derece, gece ise 1 derece olarak tahmin ediliyor. Yüksek nem seviyesi ve hafif rüzgar, havanın soğuk hissedilmesine neden olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek. 16 Aralık Salı 6, 17 Aralık Çarşamba 7 ve 18 Aralık Perşembe günü ise 10 dereceye ulaşması bekleniyor. Kalın giysiler ve sıcak tutan aksesuarlar öneriliyor.

Devrim Karadağ

Bugün, 15 Aralık Pazartesi 2025. Konya'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında. Gece ise 1 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı yüksek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Bu koşullar, hava durumunun soğuk ve bulutlu olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Aralık Salı günü, hava sıcaklığı 6 derece civarına yükselecek. 17 Aralık Çarşamba günü ise sıcaklık 7 derece civarına çıkacak. 18 Aralık Perşembe günü, hava sıcaklığının 10 derece civarına ulaşması tahmin ediliyor. Bu artışlar, hava sıcaklıklarının kademeli olarak yükseleceğini gösteriyor.

Bu dönemde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler kullanmak önemli. Sıcak tutan aksesuarlar da faydalı olacaktır. Rüzgar hafif esiyor. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

hava durumu Konya
