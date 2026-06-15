Konya Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

15 Haziran 2026, Konya'da hava durumu keyifli. Hava açık ve güneşli. Sıcaklık 20 ile 25 derece arasında. Rüzgar hafif. Nem oranı düşük. Bu durumu, rahatlatıcı ve keyifli olarak değerlendirebiliriz.

16 Haziran Salı günü, hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 19 ile 28 derece arasında değişebilir. 17 Haziran Çarşamba günü, hava yine açık. Sıcaklık 18 ile 29 derece arasında olacak. 18 Haziran Perşembe günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 12 ile 29 derece arasında seyredecek.

Bu güzel havanın tadını çıkarırken, 18 Haziran Perşembe günü için hazırlıklı olmalısınız. O gün, gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Yağmurluk da bulundurmanız faydalı olacaktır. Sıcaklık, 12 ile 29 derece arasında değişeceğinden, kat kat giyinmek iyi bir seçenek. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek de rahattır.

Genel olarak, Konya'daki hava durumu önümüzdeki günlerde güzel. Güzel havaların keyfini çıkarın ve Perşembe günü için hazırlık yapın.