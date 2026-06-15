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Konya Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da hava durumu 15 Haziran 2026 tarihinde açık ve güneşli. Sıcaklık 20 ile 25 derece arasında seyrediyor. 16 Haziran Salı günü de benzer bir hava hakim olacak. 17 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 18 ile 29 derece arasında değişecek. Ancak, 18 Haziran Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağmurluk ve şemsiye hazırlamak, bu gün için önemli bir adım olacaktır. Güzel havaların keyfini çıkarın.

Konya Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

15 Haziran 2026, Konya'da hava durumu keyifli. Hava açık ve güneşli. Sıcaklık 20 ile 25 derece arasında. Rüzgar hafif. Nem oranı düşük. Bu durumu, rahatlatıcı ve keyifli olarak değerlendirebiliriz.

16 Haziran Salı günü, hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 19 ile 28 derece arasında değişebilir. 17 Haziran Çarşamba günü, hava yine açık. Sıcaklık 18 ile 29 derece arasında olacak. 18 Haziran Perşembe günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 12 ile 29 derece arasında seyredecek.

Bu güzel havanın tadını çıkarırken, 18 Haziran Perşembe günü için hazırlıklı olmalısınız. O gün, gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Yağmurluk da bulundurmanız faydalı olacaktır. Sıcaklık, 12 ile 29 derece arasında değişeceğinden, kat kat giyinmek iyi bir seçenek. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek de rahattır.

Genel olarak, Konya'daki hava durumu önümüzdeki günlerde güzel. Güzel havaların keyfini çıkarın ve Perşembe günü için hazırlık yapın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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