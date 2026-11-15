Konya Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Konya hava durumu nasıl?

15 Kasım Pazar 2026 tarihi için Konya'nın hava durumu alışılmadık bir deneyim sunuyor. Şehrin hava durumu, genel olarak 20 derece civarında seyrediyor. Bu sıcaklık, gün içindeki bulutlar ile önemli bir etki yaratacak. Havanın dinamik özellikleri, sabah saatlerini diğer zamanlardan daha serin kılabilir. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık artışları, açık alanlarda yazdan kalma günlerin tadını çıkarma fırsatı verecek.

Bugünkü hava durumu, Konya'da yaşayanlar için doyurucu. Hava açık. Ancak, öğleden sonra bulutlar artacak. Akşam saatlerine doğru hafif bir yağış bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların üzerini sıcak tutacak bir giysi alması önerilir. Aynı zamanda, aniden bastırabilecek yağışlar için şemsiye almakta fayda var. Gün içerisinde, şehir merkezi ve çevresindeki yeşil alanlarda piknik yapmayı planlayanlar, hava koşullarını dikkate almalıdır.

Önümüzdeki günler için hava durumu tahminleri, Konya'da karmaşık bir tablo sunuyor. Pazartesi günü yağışlar başlayacak. Salı ve çarşamba güneşli, sıcaklık ise 19 ile 22 derece arasında değişecek. Ancak, Cuma günü yağış ihtimali de mevcut. Bu değişken hava koşulları, günlük aktiviteleri etkileyebilir. Dışarıda geçirilecek zamanlar için hava durumunu takip etmek önemlidir.

Konya'da 15 Kasım Pazar günü yapacağınız planlar için hava durumunu dikkate almak keyifli zaman geçirmenizi sağlar. Hava sıcaklığının 20 derece civarında olacağı, bulutlu bir hava ve hafif yağış olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkmadan önce güncel tahminleri incelemek akıllıca bir hareket olacaktır. Hava koşulları her zaman değişebilir. Bu nedenle, hazırlıklı olmak önemlidir.