Konya Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Konya hava durumu nasıl?

15 Ocak 2026 tarihinde Konya’da hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 5 derece, gece sıcaklığı ise 2 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz ve gece 5 derece düzeyinde ölçülecek. Nem oranı yüzde 15, rüzgar hızı ise 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Soğuk havalara karşı dikkatli olunmalı, sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir.

Ufuk Dağ

15 Ocak 2026 Perşembe günü, Konya'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında olacaktır. Gece sıcaklığı ise 2 dereceye düşecektir. Hissedilen sıcaklık gündüzleri 5 derece, geceleri de 5 derece civarında olacaktır. Nem oranı yüzde 15 civarındadır. Rüzgar hızı ise 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:06’dır. Gün batımı saati ise 17:49 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 16 Ocak Cuma günü hava açık ve güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 8 derece, gece sıcaklıkları ise 0 derece civarına seyredecektir. 17 Ocak Cumartesi günü hava daha soğuk geçecektir. Gündüz sıcaklıkları 3 derece, gece sıcaklıkları ise -5 derece civarında olacaktır. 18 Ocak Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 1 derece, gece sıcaklıkları ise -7 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi dikkat gerektiriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunmalıdır. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Rüzgardan korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Düşük nem oranı cilt kuruluğu yaratabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanımı artırılmalıdır. Rüzgarın hızının artabileceği günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgardan korunulan yerlerde vakit geçirilmelidir.

