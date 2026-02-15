Konya Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Şubat 2026 Pazar. Konya'da hava koşulları ılıman. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı ise 13 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 12 dereceye düşecek. Nem oranı %38 seviyesinde. Rüzgar güneyden saatte 7 kilometre hızla esecek. Bu güzel hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. 16 Şubat Pazartesi günü, sıcaklık 19 derece civarında olacak. 17 Şubat Salı günü ise 13 dereceye düşecek. 18 Şubat Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 7 derece olacak. Gece sıcaklığı 0 dereceye düşecek. Bu nedenle, hava koşullarına uygun giyinmek önemli.

Bugün hava koşulları elverişli. Ancak önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşecek. Kar yağışı da söz konusu olacak. Özellikle 18 Şubat Çarşamba için hazırlıklı olmak gerekir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kalın giyinmek faydalı olacak. Islak zeminlere dikkat edilmeli. Araç kullanırken yavaşlamak da önemli bir önlem. Bu şekilde olumsuz hava koşullarından korunmak mümkün olacaktır.