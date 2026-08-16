Konya Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Ağustos 2026 Pazar günü. Konya'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25–28 derece civarında seyredecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 14–16 derece arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17–19 Ağustos tarihleri arasında, Konya'da durum değişmeyecek. 17 Ağustos Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 27–29 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 13–15 derece civarında kalacak. Bölgedeki bazı alanlarda gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. 18 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklıkları 28–30 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 14–16 dereceye inecek. 19 Ağustos Çarşamba günü hava daha güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30–32 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 16–18 derece kadar yükselebilir.

Bu dönemde günlük yaşamda dikkatli olmak önemlidir. Özellikle gündüz saatlerinde sıcaklıklar yüksek olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Vatandaşların bol su içmeleri gerekiyor. Hafif giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Yağışlı günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalıyız. Şiddetli yağışların olumsuz koşullara neden olabileceği gözden kaçırılmamalıdır.