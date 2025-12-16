HABER

Konya Hava Durumu! 16 Aralık Salı Konya hava durumu nasıl?

Konya'da, 16 Aralık 2025 tarihinde soğuk ve güneşli bir hava hakim. Gündüz sıcaklığı 6 derece, akşam 4 dereceye inecek. Gece sıcaklığı ise 1 dereceyi bulabilir. Önümüzdeki günlerde, sıcaklık 5 ile 10 derece arasında değişecek. Rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Bu koşullarda kalın giyinmek, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek önemlidir. Ayrıca, kaygan zeminlerde uygun ayakkabılar giyilmesi önerilir.

Taner Şahin

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı günü, Konya'da hava soğuk ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1 dereceye kadar inebilir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %87. Gündüz %60, akşam %78, gece saatlerinde ise %86 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacak. 17 Aralık Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 5 derece civarına düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceyi bulacak. 18 Aralık Perşembe günü gündüz 8 derece bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 0 derece civarında kalacak. 19 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklığı 10 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye inecek.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken ellerinizi ve yüzünüzü korumak için uygun aksesuarlar kullanın. Bu şekilde soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunabilirsiniz. Sokaklarda yürürken kaygan zeminlere dikkat edin. Uygun ayakkabılar giymek olası kazaların önüne geçer. Bu önlemlerle, Konya'daki soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmak önemlidir.

