Konya Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Konya hava durumu nasıl?

16 Temmuz 2026 Perşembe günü, Konya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklık 30 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde sıcaklık 19 - 20 derece arasında olacak. Nem oranı düşük. Bu durum hava kalitesini artırıyor. Rüzgar hafif bir şekilde kuzeydoğudan esiyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 5 - 7 kilometre. Bu şartlar, gün boyunca rahat bir hava koşulu sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Temmuz Cuma günü hava güneşli. Sıcaklık 29 - 30 derece civarında olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü hava yine güneşli. Sıcaklık 28 - 29 derece arasında seyredecek. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklık 31 - 32 dereceye ulaşacak. Hava o gün de güneşli olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 33 - 34 derece civarında olacak. Hava yine güneşli kalacak.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek de zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yarar. Dışarıda vakit geçirecekler için bu önlemler önem taşır. Sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmek için bu tavsiyelere uymak faydalıdır.