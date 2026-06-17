Konya Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba, Konya'da genel olarak hava güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 28-29 derece civarında gerçekleşecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18-19 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 3-5 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %30-40 seviyelerinde olacak. Bu sıcak hava, açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Haziran Perşembe günü sıcaklık 25-26 dereceye düşecek. Cuma günü sıcaklık tekrar 27-28 dereceye yükselecek. Hava genel olarak güneşli olacak. Cumartesi günü sıcaklık 23-24 derece civarına düşecek. Pazar günü hava tekrar 26-27 dereceye ulaşıp, güneşli olacak. Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinliklerine uygun görünüyor.

Bu sıcak günlerde güneşten korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudu nemli tutmalısınız. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önerilir. Açık hava etkinliklerinde, 10:00-16:00 saatleri arasında gölge alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklıdır. Bu önlemlerle Konya'daki hava durumundan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.