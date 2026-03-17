Konya Hava Durumu! 17 Mart Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Mart 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklığının 16 dereceye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranının düşük olması, hava koşullarını daha keyifli hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde, 18 Mart Çarşamba günü hava biraz daha bulutlanacak. Hafif yağışlı bir gün geçeceği öngörülüyor. Sıcaklıklar 15 ile 5 derece arasında değişecek. 19 Mart Perşembe günü hava daha soğuyacak. Orta şiddetli yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 7 derece arasında seyredecek. 20 Mart Cuma günü ise hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 11 ile 6 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle 19 Mart Perşembe günü için hazırlıklı olmakta fayda var. Orta şiddetli yağmurlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız önerilir. Su geçirmez kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Rüzgarın hızlanmasıyla birlikte açık alanlarda dikkatli olmalısınız.

17 Mart Salı günü Konya'da hava durumu oldukça güzel görünüyor. Ancak, önümüzdeki günlerde koşulların değişebileceğini unutmayın. Buna göre plan yaparken hazırlıklı olmak önemlidir.