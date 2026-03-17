Konya Hava Durumu! 17 Mart Salı Konya hava durumu nasıl?

17 Mart 2026 tarihinde Konya'da hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Gün içinde sıcaklık 16 dereceye ulaşacakken akşam saatlerinde 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise 18 Mart'ta hafif yağmur, 19 Mart'ta orta şiddetli yağmur öngörülüyor. Hazırlıklı olmak adına dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez kıyafet bulundurmak önem taşıyor.

Konya Hava Durumu! 17 Mart Salı Konya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 17 Mart 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklığının 16 dereceye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranının düşük olması, hava koşullarını daha keyifli hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde, 18 Mart Çarşamba günü hava biraz daha bulutlanacak. Hafif yağışlı bir gün geçeceği öngörülüyor. Sıcaklıklar 15 ile 5 derece arasında değişecek. 19 Mart Perşembe günü hava daha soğuyacak. Orta şiddetli yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 7 derece arasında seyredecek. 20 Mart Cuma günü ise hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 11 ile 6 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle 19 Mart Perşembe günü için hazırlıklı olmakta fayda var. Orta şiddetli yağmurlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız önerilir. Su geçirmez kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Rüzgarın hızlanmasıyla birlikte açık alanlarda dikkatli olmalısınız.

17 Mart Salı günü Konya'da hava durumu oldukça güzel görünüyor. Ancak, önümüzdeki günlerde koşulların değişebileceğini unutmayın. Buna göre plan yaparken hazırlıklı olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Savaşta 18. gün! İşgal planı devredeCANLI | Savaşta 18. gün! İşgal planı devrede
Pakistan Afganistan’ı vurdu! Yüzlerce can kaybı var...Pakistan Afganistan’ı vurdu! Yüzlerce can kaybı var...

Canlı Skor
En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

