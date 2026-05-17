Konya Hava Durumu! 17 Mayıs Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Mayıs 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Hava bulutlu. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye yükselecek. Hava genellikle güneşli olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında olacak. Hava az bulutlu. Gece saatlerinde ise sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hava yine bulutlu. Rüzgar güneybatı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı sabah %57, öğle %33, akşam %43, gece ise %61 olacak.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava durumu genel olarak güneşli olacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Hava kısmen güneşli. Salı günü hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Hava güneşli olacak. Çarşamba günü hava sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Hava yine güneşli olacak. Perşembe günü hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Hava yağmurlu olacak. Cuma günü ise hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Hava bulutlu.

Bu dönemde hava koşullarına uygun olarak hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabiliyor. Yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde güneşli hava bekleniyor. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmeyi ihmal etmeyin. Perşembe günü yağmurlu hava bekleniyor. Bu nedenle şemsiye veya su geçirmez bir mont almanızda fayda var. Rüzgar orta şiddette esecek. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz.