Konya Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Nisan 2026 Cuma günü, Konya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gündüz sıcaklıklar 20 derece civarında olacak. Gece ise 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif ila orta şiddette esecek. Dışarı çıkarken yağmurluk ya da şemsiye almanız faydalı olacaktır.

18 Nisan Cumartesi günü, Konya'da yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 12 derece, gece ise 5 derece civarında olacak. 19 Nisan Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 10 derece, gece 2 derece kadar düşecek. 20 Nisan Pazartesi günü, bulutların arasından güneşin çıkması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 11 derece, gece ise 0 derece olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Bu, soğuk havaya karşı korunmanıza yardımcı olur. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Ayrıca, şemsiye bulundurmak ıslanmaktan korunmanıza katkı sağlar.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava serin ve yağışlı olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak da önemli bir konudur.