Konya Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Konya hava durumu nasıl?

Konya'da önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağışlı olacak. 17 Nisan 2026 tarihinde beklenen sıcaklık gündüz 20, gece ise 7 derece olarak tahmin ediliyor. 18 Nisan'da yer yer sağanaklar görülecek ve sıcaklık 12 dereceye düşecek. Planlarınız için hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye bulundurmak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Soğuk havaya karşı kat kat giyinmeyi unutmayın.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 17 Nisan 2026 Cuma günü, Konya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gündüz sıcaklıklar 20 derece civarında olacak. Gece ise 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif ila orta şiddette esecek. Dışarı çıkarken yağmurluk ya da şemsiye almanız faydalı olacaktır.

18 Nisan Cumartesi günü, Konya'da yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 12 derece, gece ise 5 derece civarında olacak. 19 Nisan Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 10 derece, gece 2 derece kadar düşecek. 20 Nisan Pazartesi günü, bulutların arasından güneşin çıkması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 11 derece, gece ise 0 derece olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Bu, soğuk havaya karşı korunmanıza yardımcı olur. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Ayrıca, şemsiye bulundurmak ıslanmaktan korunmanıza katkı sağlar.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava serin ve yağışlı olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak da önemli bir konudur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki saldırganın da profili aynı: Detaylar ürküttüİki saldırganın da profili aynı: Detaylar ürküttü
Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

En Çok Okunan Haberler
O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

Katilin ölüm nedeni belli oldu

Katilin ölüm nedeni belli oldu

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Tepki çekti! ''Linç kampanyalarınızı durdurun''

Tepki çekti! ''Linç kampanyalarınızı durdurun''

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

A101'e Columbia ayakkabı geliyor!

A101'e Columbia ayakkabı geliyor!

