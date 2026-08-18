Konya Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Ağustos 2026 Salı. Konya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 29 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 14 derece civarında olacak. Nem oranı %60 civarında. Rüzgar hızı, kuzey-kuzeydoğu yönünden 9 km/saat civarında esecek.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmanız faydalıdır. Yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmeli ve dikkatli olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava daha stabil hale gelecek. 19 Ağustos Çarşamba hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 30 derece civarına çıkacak. 20 Ağustos Perşembe bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 32 derece civarında olacak. 21 Ağustos Cuma parlak güneş ışığı altında sıcaklık 34 dereceyi bulacak.

Güneş ışınlarının daha yoğun olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava aktivitelerinde güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Yüksek sıcaklıklarda su kaybını önlemek için bol su içmelisiniz. Aşırı sıcak ortamlardan kaçının.

18 Ağustos'ta Konya'da değişken hava koşulları bekleniyor. Sonraki günlerde hava daha stabil ve sıcak olacak. Hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.