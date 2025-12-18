Konya Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Konya hava durumu nasıl?

18 Aralık 2025 Perşembe günü, Konya'da hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 derece civarına düşecek. Gece saatlerinde 1 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %81, gündüz %50, akşam %71 ve gece %75 olacak. Basınç ise sabah saatlerinde 908 hPa, gündüz 910 hPa, akşam 908 hPa ve gece 907 hPa olarak ölçülüyor.

19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık -1 derece civarına inebilir. Rüzgar doğudan saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %52, gündüz %35, akşam %57 ve gece %60 civarında olacak.

20 Aralık 2025 Cumartesi günü, gündüz sıcaklığı 8 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 0 derece civarına inebilir. Rüzgar batıdan saatte 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %52, gündüz %35, akşam %57 ve gece %60 civarında ölçülecek.

21 Aralık 2025 Pazar günü de sıcaklık benzer seviyelerde olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 0 derece olabilir. Rüzgar batıdan saatte 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %52, gündüz %35, akşam %57 ve gece %60 civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek önemli. Soğuk algınlığından korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgardan etkilenmemek için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde nemli ortamlardan uzak durmalısınız. Hava koşullarına uygun giyinerek önümüzdeki günlerde rahat bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.