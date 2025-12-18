HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Konya hava durumu nasıl?

18-21 Aralık 2025 tarihleri arasında Konya'da hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 7-8 derece civarında seyredecekken, akşam saatlerinde bu değerler 3-4 dereceye düşecek. Gece ise sıcaklık sıfırın altına inebilir. Rüzgar hızı 4-6 kilometre arasında değişecek. Nem oranı sabah ve akşam saatlerinde yüksek olacağından, kalın giysiler giyilmesi ve rüzgardan korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor.

Konya Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Konya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

18 Aralık 2025 Perşembe günü, Konya'da hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 derece civarına düşecek. Gece saatlerinde 1 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %81, gündüz %50, akşam %71 ve gece %75 olacak. Basınç ise sabah saatlerinde 908 hPa, gündüz 910 hPa, akşam 908 hPa ve gece 907 hPa olarak ölçülüyor.

19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık -1 derece civarına inebilir. Rüzgar doğudan saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %52, gündüz %35, akşam %57 ve gece %60 civarında olacak.

20 Aralık 2025 Cumartesi günü, gündüz sıcaklığı 8 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 0 derece civarına inebilir. Rüzgar batıdan saatte 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %52, gündüz %35, akşam %57 ve gece %60 civarında ölçülecek.

21 Aralık 2025 Pazar günü de sıcaklık benzer seviyelerde olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 0 derece olabilir. Rüzgar batıdan saatte 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %52, gündüz %35, akşam %57 ve gece %60 civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek önemli. Soğuk algınlığından korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgardan etkilenmemek için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde nemli ortamlardan uzak durmalısınız. Hava koşullarına uygun giyinerek önümüzdeki günlerde rahat bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamışÖnce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış
Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş için yakalama kararı!Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş için yakalama kararı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.