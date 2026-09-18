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Konya Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 18 Eylül 2026 tarihinde hava durumu açık ve güneşli olarak belirlendi. Sıcaklığın 20 derece civarında olması, mevsim geçişinde sabah saatlerinin serin olmasına sebep olacaktır. Önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Hafta sonu için yağış oranı yüzde 60 olarak tahmin ediliyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların hava durumunu kontrol ederek, uygun kıyafet ve hazırlık yapması önemli. Alerji problemi yaşayanlar da dikkatli olmalı.

Konya Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Konya'nın 18 Eylül 2026 tarihli hava durumu, sonbahar geçişindeki sıcaklık ve atmosfer özellikleri ile dikkat çekiyor. Bugün, Konya'da hava genel olarak açık ve güneşli. Sıcaklık, 20 derece civarında seyrediyor. Gün içerisinde 19 ile 22 derece arasında değişiklik gösterebilir. Mevsim geçişi döneminde sabah saatleri serin geçebilir. Akşamları ise daha soğuk bir hava etkili olacak.

Bugünkü hava durumu merak edenler için, Konya'da güneşli bir gün geçirmek keyifli olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıkların artmasıyla gölge alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için dikkatli olmak gerekiyor. Ayrıca, duman ve polen seviyeleri artabilir. Alerji problemi yaşayanlar, dikkatli olmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişkenlik gösterecek. Hafta sonu ve takip eden günlerde, Konya’da yağışlı hava koşulları etkili olabilir. Bu dönemde sıcaklıklar 18 ile 23 derece arasında farklılık gösterecek. Yüzde 60 oranında bir yağış olasılığı mevcut. Bu da dışarıda geçireceğimiz zamanların planlanmasını gerektiriyor. Açık havada vakit geçireceklerin hazırlıklı olmaları önemlidir.

Hava durumu tahminlerine göre önlemler almak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek önemli. Şemsiye veya hafif bir ceket almak iyi bir fikir. Zamana göre değişen hava koşullarında, öğle saatlerinde güneşten korunmak gerekiyor. Yağışlı günler için uygun kıyafet ve ayakkabı tercih etmek, istenmeyen durumlarla karşılaşmanızı engelleyebilir.

Genel olarak, Konya’da bugünkü hava durumu güneşli ve ılıman. Önümüzdeki günlerin değişkenliği, herkesin planlarını etkileyebilir. Hava raporlarını takip etmek ve sağlığı koruyacak önlemler almak önemlidir. Yaz sonunun tatlı geçişini en iyi şekilde değerlendirmek için dikkatli olmalıyız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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