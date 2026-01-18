Konya Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Konya hava durumu nasıl?

18 Ocak 2026 Pazar günü, Konya'nın hava durumu oldukça soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı -7 ile -1 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık yaklaşık -8.2 derece civarında olacak. Nem oranı %77, rüzgar hızı ise 9.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:03, gün batımı saati 17:56 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu da benzer şekilde soğuk ve bulutlu olacak. 19 Ocak Pazartesi günü, hava sıcaklığı -8 ile -1 derece arasında olacak. 20 Ocak Salı günü sıcaklık -6 ile 2 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar -12.9 ile -4.9 derece arasında seyredecek. Nem oranı %69 ile %84 arasında farklılık gösterecek. Rüzgar hızı ise 8.3 ile 18.1 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Bu soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak açısından bu gereklidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir. Bu nedenle, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Sokaklarda buzlanma riski yüksek, kayma ve düşme riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken lastiklerinizi kontrol edin. Yol durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu önlemler, soğuk hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.