Konya Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 18 Şubat 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 7 - 9 derece, akşam saatlerinde ise 3 - 7 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 1 - 2 derece gündüz, 2 - 3 derece ise akşam saatlerinde olacak. Rüzgar güneybatıdan eserek saatte 26 - 31 kilometre hız yapacak. Nem oranı %53 - %82 arasında değişecek ve hafif yağış beklentisi mevcut.

Konya Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba, Konya'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 7 - 9 derece olacak. Akşam saatlerinde ise 3 - 7 derece civarında seyredecek. Gündüz hissedilen sıcaklık 1 - 2 derece. Akşam hissedilen sıcaklık ise 2 - 3 derece arasında olacak. Rüzgar güneybatıdan esecek. Hızı saatte 26 - 31 kilometre civarında bekleniyor. Nem oranı %53 - %82 arasında değişecek. Bu durum, hafif yağışlı hava koşullarına işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 19 Şubat Perşembe günü hava soğuk ve az bulutlu olacak. Gündüz 7 - 8 derece, akşam 1 - 5 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 4 - 5 kilometre olacak. 20 Şubat Cuma günü hava güneşli. Sıcaklıklar 11 - 15 derece arasında seyredecek. 21 Şubat Cumartesi günü de hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 12 - 14 derece arasında olacak. Bu günlerde yağış beklenmiyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olunmalı. Gündüz saatlerinde güneşli havadan faydalanabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalı. Güncel hava tahminlerini takip etmekte fayda var.

hava durumu Konya
