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Konya Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 19 Haziran Cuma günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gök gürültülü sağanaklar ve rüzgar gibi olumsuz koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için tehlike oluşturabilir. Hava sıcaklıkları gündüz 20 derece, gece ise 12 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil olacak ve açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlanacak.

Konya Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 19 Haziran 2026 Cuma günü, Konya’da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar da olabilir. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 20 derece civarındadır. Gece ise sıcaklıklar 12 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 11 kilometre hızla esecek.

Bu tür hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olmaları önemlidir. Ani yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar kötü sürprizler yaratabilir. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızlanmasıyla birlikte ağaç altlarında durulmamalıdır. Açık alanlarda uzun süre kalmamak güvenlik açısından kritik öneme sahiptir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 20 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 22 derece civarında olacak. Gece ise 11 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Hava genellikle açık olacak ve yağış beklenmiyor. 21 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklıkları 24 derece seviyesinde kalacak. Gece sıcaklıkları yine 12 derece olacak. Hava açık ve yağışsız geçecek. 22 Haziran Pazartesi günü de benzer hava koşulları oluşacak. Gündüz sıcaklıkları 25 derece civarına yükselecek. Gece sıcaklığı yine 12 dereceyi gösterecek. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için daha uygun koşullar bekleniyor.

19 Haziran Cuma günü Konya'da değişken hava koşulları söz konusu. Özellikle yağışlı ve rüzgarlı saatlerde açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava daha stabil hale gelecek. Açık hava etkinlikleri için çok daha uygun koşullar sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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