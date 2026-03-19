Konya Hava Durumu! 19 Mart Perşembe Konya hava durumu nasıl?

19 Mart 2026 Perşembe günü, Konya'da hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı, 3 ile 9 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kalın giysiler giymeniz de önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Mart Cuma günü, hava sıcaklığı 2 ile 10 derece arasında olacak. Yer yer yağmur ve kar sağanaklarının görülmesi tahmin ediliyor. 21 Mart Cumartesi günü ise, hava sıcaklığı 2 ile 7 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanakların yaşanması bekleniyor.

Hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmelisiniz. Uygun hazırlıklar yapmak önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Kalın giysiler giymeniz ve hava koşullarına uygun ayakkabı tercih etmeniz önerilir.