HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 19 Nisan Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün Konya'da serin ve yağışlı hava koşulları etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 9 - 10 derece civarında kalırken, gece sıcaklıkları 2 - 3 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı 14 - 18 km/saat arasında esmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Nisan'da sıcaklıklar yükselecek. Kat kat giyinmek, şemsiye bulundurmak ve su geçirmez ayakkabılar giymek öneriliyor.

Simay Özmen

Bugün, 19 Nisan 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık yaklaşık 9 - 10 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık ise 2 - 3 derece civarında seyredecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı 14 - 18 km/saat arasında olacak. Nem oranı %60 - %77 aralığında değişecek.

Bu serin ve yağışlı hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde belirginleşecek. Gün boyunca sıcaklık 9 - 10 derece aralığında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 2 - 3 dereceye kadar düşecek. Rüzgarın esmesi ve hızı, 14 - 18 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı yine %60 - %77 arasında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Nisan Pazartesi günü, hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 13 - 14 derece seviyesine ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 1 - 2 derece arasında seyredecek. 21 Nisan Salı günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklığı 17 - 18 derece, gece sıcaklığı ise 4 - 5 derece olacak. 22 Nisan Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16 - 17 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları yine 4 - 5 derece olacak.

Bu değişken hava koşulları için dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemli. Su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir. Rüzgarlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken dikkatli olunmalı.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.