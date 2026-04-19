Konya Hava Durumu! 19 Nisan Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Nisan 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık yaklaşık 9 - 10 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık ise 2 - 3 derece civarında seyredecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı 14 - 18 km/saat arasında olacak. Nem oranı %60 - %77 aralığında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Nisan Pazartesi günü, hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 13 - 14 derece seviyesine ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 1 - 2 derece arasında seyredecek. 21 Nisan Salı günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklığı 17 - 18 derece, gece sıcaklığı ise 4 - 5 derece olacak. 22 Nisan Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16 - 17 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları yine 4 - 5 derece olacak.

Bu değişken hava koşulları için dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemli. Su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir. Rüzgarlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken dikkatli olunmalı.