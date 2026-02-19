HABER

Konya Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Konya'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılımandır. Bugün 19 Şubat'ta gündüz sıcaklık 7 derece civarındayken, akşam düşerek 5 derece olacak. 20 Şubat'ta sıcaklık 11 dereceye çıkacak. 21 Şubat'ta ise 12 dereceyi bulması bekleniyor. Ancak, 22 Şubat Pazar günü yer yer sağanakla karışık yağmur öngörülüyor. Bu nedenle, dışarı çıkacaklar mutlaka hazırlıklı olmalıdır.

Simay Özmen

Bugün, 19 Şubat 2026 Perşembe, Konya'da hava genellikle güneşli, ılımandır. Gündüz sıcaklık 7 derece civarında seyredecek. Hava az bulutlu görünecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecektir. Hava açık kalmaya devam edecektir. Gece saatlerinde sıcaklık 1 dereceye kadar inebilir. Hava açık kalacaktır. Rüzgarlar güney yönünden hafif eser. Hızı 4-5 kilometre/saat arasındadır. Nem oranı gün boyunca %44 ile %73 arasında değişir. Bu koşullar altında hava durumu keyifli olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 20 Şubat Cuma günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 derece civarına yükselecektir. 21 Şubat Cumartesi günü hava yine güneşli kalacak. Sıcaklıklar 12 dereceye kadar çıkacaktır. 22 Şubat Pazar günü hava yer yer sağanaklarla karışık yağmurlu olacaktır. Sıcaklık 8 derece civarında olacak. Bu dönemde, plan yaparken dikkatli olunmalıdır. Özellikle 22 Şubat'ta yağışa karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava genel olarak güneşli kalacaktır. Ancak 22 Şubat Pazar günü yağışlı hava koşulları bekleniyor. Bu nedenle, özellikle 22 Şubat'ta dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalıdır. Diğer günlerde ise hava açık hava etkinlikleri için uygundur. Hava koşulları genellikle güneşli ve ılımandır. Bu durum dışarıda vakit geçirmek için iyi bir fırsat sunmaktadır.

