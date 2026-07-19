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Konya Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Konya hava durumu nasıl?

Konya'da hava durumu, 19 Temmuz 2026 Pazar günü 19 ile 22 derece arasında değişen sıcaklıklarla sakin bir seyir izleyecek. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu dönemde, nem oranı %19 ile %50 arasında bulunacak. Rüzgarın saatte 11 kilometreye kadar düşmesi bekleniyor. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su tüketmek, cilt sağlığı açısından önem taşıyor. Açık alanlarda dikkatli olunması gerektiği hatırlatılıyor.

Konya Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Konya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

19 Temmuz 2026 Pazar günü, Konya'da hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava açık olacak. Nem oranı ise %19 ile %50 arasında seyredecek. Rüzgar saatte 14 kilometreden 11 kilometreye kadar düşecek. Bu durum, Konya'daki hava koşullarının ılıman ve sakin olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde, 20 Temmuz Pazartesi günü, sıcaklıklar 20 ile 22 derece arasında olacak. Salı günü sıcaklıkların 20 ile 23 derece arasında değişmesi bekleniyor. Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar sürecek. Bu dönemde hava açık kalacak. Nem oranı %13 ile %35 arasında değişecek. Rüzgarın hızı ise saatte 0 kilometreden 25 kilometreye kadar çıkabilecek. Bu da hava koşullarının genel olarak sakin ve ılıman olacağını gösteriyor.

Hava koşullarının sakin ve ılıman olması, açık hava etkinlikleri için uygundur. Rüzgarın hızı zaman zaman artabilir. Bu nedenle açık alanlarda dikkatli olunması faydalıdır. Nem oranı düşük olduğu için cildin kurumasını önlemek önemlidir. Nemlendirici kullanılması önerilir. Güneş ışığından yararlanmak isteyenler için güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Ayrıca, bol su tüketmek sağlık açısından gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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