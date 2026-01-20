Konya Hava Durumu! 20 Ocak Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Ocak 2026 Salı günü, Konya'da hava koşulları soğuk ve açık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 1 derece civarında olacak. Gece sıcaklık -6 ile -2 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -4, gece ise -10 derece olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %50 ile %73 arasında olacak. Bu nedenle, Konya'da hava durumu soğuk ve açık kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 21 Ocak Çarşamba günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 0 ile 1 derece arasında, gece ise -5 ile -3 derece arasında değişecek. 22 Ocak Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklık 4 ile 9 derece, gece ise -1 ile 0 derece olacak. 23 Ocak Cuma günü de hava kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 1 ile 6 derece, gece 0 ile 1 derece arasında olacak. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman ve bulutlu olacak.

Bu soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Rüzgar etkisini azaltmak için rüzgarlık veya mont kullanılabilir. Dışarı çıkarken eller ve yüz korunmalı. Sıcak içecekler tüketmek ve yeterli su içmek önemlidir. Bu, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmeli. Yolda yürürken veya araç kullanırken kayma riski göz önünde bulundurulmalı. Bu önlemler, soğuk hava koşullarında sağlığınızı korur.