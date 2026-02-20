Konya Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Şubat 2026 Cuma, Konya'da hava genellikle güneşli. Gündüz sıcaklıklar 10 - 12 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 - 3 derece düşecek. Rüzgarlar hafif esilecek. Nem oranı da düşük seviyelerde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Şubat Cumartesi, hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 12 - 14 derece arasında değişecek. 22 Şubat Pazar günü hava azalan bulutlarla birlikte olacak. Sıcaklık 11 - 13 derece tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar belirgin şekilde düşebilir. Özellikle sabahları dışarı çıkarken kalın giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlamak mümkün.

Rüzgarların hafif olması açık hava aktiviteleri için uygun. Nem oranının düşük olması, hava kalitesini artıracak. Bu durum, alerjik bünyeler için rahat bir ortam sağlar.

Konya'da 20 Şubat Cuma ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamalıyız. Buna göre hazırlıklı olmak önemlidir.