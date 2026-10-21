Konya Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'nın 21 Ekim 2026 tarihli hava durumu, sakinlere ve ziyaretçilere günlük aktivitelerini planlamaları için bilgi sunuyor. Hava genel olarak hafif parçalı bulutlu. Sıcaklık ise 20 derece civarında. Sabah saatlerinde serinlik hissediliyor. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 22 dereceye çıkabilir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir hava var. Planınızda dışarıda zaman geçirmek varsa, rahat bir giyim tercihi yapmalısınız. Hafif bir ceket de almayı unutmayın. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık artış gösterebilir.

Konya'da bugünkü hava nasıl sorusuna yanıt verirken hafif bir rüzgar gözlemleniyor. Bu, açık havada vakit geçirenler için ferahlatıcı bir özellik taşıyor. Akşamüstü sıcaklık düşebilir. 19 derecelere gerileyebilir. Dışarıda akşam planları yapanlar için sıcak tutacak kıyafetler giymek iyi bir fikir olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, birkaç gün boyunca benzer şekilde devam edecek gibi görünüyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar 18-21 derece arasında dalgalanabilir. Artan bulutluluk, hava koşullarında değişime neden olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu güncel olarak takip etmelidir.

Bu geçişken hava koşullarının ani değişmelere yol açabileceği önemlidir. Dışarı çıkarken hava durumunu göz önünde bulundurmak önem taşır. Anlık hava değişimlerine hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Güneşli ama serin saatlerde rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Ani bir yağış durumuna karşı yanınıza küçük bir şemsiye almanız akıllıca olabilir.

Konya'nın 21 Ekim 2026 tarihindeki hava durumu, hafif rüzgarlı ve 20 derece civarında. Gün içinde bir miktar sıcaklık artışı gösterecek. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların söz konusu olduğunu düşünmelisiniz. Her daim hazır olmanız gereken bir dönemde bulunuyorsunuz. Açık havanın tadını çıkarırken, sağlığınızı düşünerek önlemler almak önemlidir.