Konya Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Konya'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 ile 13 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 ile 11 dereceye düşecek. Rüzgar, güneybatıdan hafif eserek 10 ile 16 kilometre/saat hızla esecek. Nem oranı, sabah %79, gündüz %45, akşam %56 ve gece %76 civarında olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 22 Şubat Pazar günü, hava bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 9 ile 11 derece arasında değişecek. 23 Şubat Pazartesi günü, hava bulutlu ve güneşli hale gelecek. Sıcaklık 8 ile 10 derece civarında seyredecek. 24 Şubat Salı günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 ile 12 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmak önemli. Özellikle 22 Şubat'ta yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçilmesi gerek. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olabilir.