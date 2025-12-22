Konya Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

22 Aralık 2025 Pazartesi günü, Konya'da hava koşulları değişken olacak. Şehrin bölgelerinde farklı hava durumları bekleniyor. Beyşehir'de hafif yağışlı bir hava etkili olacak. Sıcaklık 4 ile 9 derece arasında değişecek. Selçuklu'da kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık -1.6 ile 2.7 derece arasında seyredecek. Yunak'ta açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık -2.3 ile 2.5 derece arasında olacak. Bu bölgelerde hava koşulları farklılık gösterecek.

23 Aralık Salı günü, Konya'da hafif yağışlı hava devam edecek. Sıcaklık 3 ile 9 derece arasında olacak. 24 Aralık Çarşamba günü, hava daha az güneşli olacak. Sıcaklık 1 ile 11 derece arasında değişecek. 25 Aralık Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 1 ile 11 derece arasında kalacak.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşük olduğu günlerde vücut ısısını korumak gerekir. Kat kat giyinmek soğuk rüzgarlardan korunmak açısından önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olabilir. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.