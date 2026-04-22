Konya Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu elverişli. Gün boyunca hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Güneşli bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece civarında yer alacak. Az bulutlu bir gökyüzü gözükecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceyi bulacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 dereceye düşecek. Bulutlu bir hava görülecek. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye inecek. Parçalı bulutlu bir gökyüzü mevcut olacak. Rüzgar sabah saatlerinde 11 km/saat hızında esecek. Öğle saatlerinde rüzgar 21 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 21 km/saat hızında kalacak. Gece saatlerinde rüzgar 12 km/saat hızıyla esecek. Nem oranı sabah %54 olarak ölçülecek. Öğle saatlerinde nem %26 olacak. Akşam nem oranı %43, gece ise %64 düzeyinde bulunacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler görülecek. 23 Nisan Perşembe günü, hava sıcaklığının 11 derece civarında olması bekleniyor. Hafif yağışlı bir hava hakim olacak. 24 Nisan Cuma günü, hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Bulutlu bir hava gözlemlenecek. 25 Nisan Cumartesi günü, hava sıcaklığı 7 derece civarında görünecek. Hafif yağışlı bir hava öngörülüyor. 26 Nisan Pazar günü, hava sıcaklığı 9 derece civarında yer alacak. Yağmurlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serin havaya karşı tedbirli olunmalıdır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak faydalı olacaktır. Trafikte dikkatli olmak güvenliğiniz için gereklidir.