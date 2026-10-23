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Konya Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Konya hava durumu nasıl?

23 Ekim 2026 Cuma günü Konya’da hava durumu sonbahar etkilerini gösteriyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gökyüzü genellikle bulutlu ve hafif rüzgarlı bir hava mevcut. Dışarıda uzun süre vakit geçireceklerin hafif üst giyim tercih etmeleri öneriliyor. Değişken bulutlu koşullar akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Hava durumu göz önünde bulundurularak plan yapılması, konforlu bir gün için önemlidir.

Konya Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

23 Ekim 2026 Cuma günü Konya'da hava durumu, sonbaharın ilerlediğini gösteriyor. İklim de değişkenlik arz ediyor. Gökyüzü genellikle bulutlu. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu dönemde Konya’nın serinliği günlük yaşamı etkiliyor. Sıcaklık bunaltıcı değil. Ancak dışarıda uzun vakit geçirecekler, hafif bir üst giyim tercih edebilirler. Hava durumu hızlı değişebilir. Yanınıza bir şemsiye almanızda fayda var.

Bugünkü hava zaman zaman hafif rüzgarlı. Değişken hava koşullarıyla karşılaşma olasılığı mevcut. Akşam saatlerinde dışarıda olanlar hafif bir esinti hissedebilirler. Bu durumda akşam planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Şu anki hava mevsimsel geçiş dönemine uygun. Sonbahar renklerinin ortaya çıktığı bu günler, yürüyüş yapmak için güzel bir fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak olmayacak. Sıcaklık 18 ile 21 derece arasında seyredecek. Ancak, birkaç gün boyunca değişken bulutlu hava koşulları bekleniyor. Aynı zamanda daha fazla yağışlı havanın etkili olabileceği tahmin ediliyor. Dışarı çıkmadan hava tahmin raporlarını kontrol etmekte fayda var. Aniden değişebilecek hava koşulları, planlarınızı etkileyebilir.

Dışarıda geçirecekler için birkaç öneri mevcut. Havanın değişkenliğini göz önünde bulundurarak düşünmelisiniz. Dışarıda uzun süre kalmayı planlıyorsanız, mevsime uygun hafif giysi almanızı tavsiye ederim. Rüzgarlı günlerde dış mekanda olacaksanız ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. 23 Ekim 2026 tarihinde alınacak önlemlerle konforlu bir gün geçirmek mümkün. Plan yaparken hazırlıklı olmanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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