HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 23 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında başlayacakken, gündüz 11 dereceye yükselebilir. Ancak hafif yağmur ve akşam saatlerinde etkisini artıracak yağış bekleniyor. Rüzgarın güneybatıdan esmesi, gece saatlerinde kuzeydoğu yönüne dönecek. Ayrıca, nem oranının yükselmesi hava koşullarını etkileyebilir. Dışarı çıkarken gerekli önlemleri almayı unutmayın.

Simay Özmen

23 Nisan 2026 Perşembe günü, Konya'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece civarında. Ayrıca, hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 11 dereceye yükselebilir. Ancak, yağışların devam etmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Yağmurun etkisinin artması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece civarına gerileyecek. Hava koşulları hafif yağmurlu devam edecek.

Rüzgarın güneybatıdan esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde rüzgar hızı 16 km/saat olacak. Gündüz saatlerinde ise bu hız 18 km/saat civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde rüzgarın yönü kuzeydoğuya dönecek. Kuzeydoğu rüzgarı akşam 15 km/saat, gece ise 10 km/saat esmesi tahmin ediliyor.

Nem oranı sabah saatlerinde %64 seviyesinde olacak. Gündüz saatlerinde %63'e düşecek. Akşam saatlerinde nem oranı %80'e yükselecek. Gece saatlerinde ise %89 seviyesine çıkacak.

Önümüzdeki günlerde, Konya'da hava daha sıcak ve yağışlı olacak. Cuma günü sıcaklık 11 derece civarında. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Cumartesi günü sıcaklık 15 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hafif yağmurlar görülebilir. Pazar günü sıcaklık 18 dereceye yükselebilir. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Açık alanlarda vakit geçirirken rüzgarın etkisini azaltacak yerler tercih edilmelidir.

Konya'da 23 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Sabah ve gündüz hafif yağmurlar bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde yağmurun etkisinin artması öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve yağışlı olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.