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Yer: Bursa! Polisten kaçtı, yakalanınca savunması 'pes' dedirtti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimlik kontrolü yapan polisten kaçan şüpheli, nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı. Hırsızlıktan sabıkası olan şüpheli, "Şansımı denedim" diyerek kendini savundu.

Yer: Bursa! Polisten kaçtı, yakalanınca savunması 'pes' dedirtti

Olay, saat 19.00 sıralarında Acil Servis mevkiinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ali Ç. (36) isimli şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde şahsın çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri işlem yapmak istediği sırada Ali Ç., aniden koşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüphelinin peşine düşerken, bölgede görev yapan jandarma ekipleri de devreye girdi. Bir süre devam eden takip sonucunda kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yer: Bursa! Polisten kaçtı, yakalanınca savunması pes dedirtti 1

"ŞANSIMI DENEDİM"

Gözaltına alınan Ali Ç., "Şansımı denedim" dedi. Şüpheli işlemleri için emniyete götürülürken, yaşanan kovalamaca ise amatör kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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