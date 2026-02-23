HABER

Konya Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 23 Şubat 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak, sıcaklık 3 ile 7 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 derecenin altına inebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek, ancak Çarşamba ve Perşembe günleri yağış ve soğuk hava bekleniyor. Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 23 Şubat 2026 Pazartesi, Konya'da hava durumu soğuk ve yağışlı. Gün boyunca sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 0 derecenin altına düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Salı günü, 24 Şubat, hava daha ılıman olacak. Sıcaklık 2 ile 11 derece arasında seyredecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Çarşamba günü, 25 Şubat, yağışlı hava koşulları geri dönecek. Sıcaklık 3 ile 12 derece arasında olacak. Yağmur bekleniyor.

Perşembe günü, 26 Şubat, hava daha soğuk olacak. Sıcaklık -1 ile 3 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor. Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri için uygun kıyafetler bulundurmalısınız. Su geçirmez ayakkabılar da gereklidir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve yol durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı yaparken dikkate almanız önemlidir.

hava durumu Konya
