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Konya Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve keyifli olacak. Gündüz 29 derece, gece ise 14-15 derece civarında sıcaklık beklentisi var. Yağış ihtimali oldukça düşük oranlarda kalacak. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar sürmesi planlanıyor. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir dönem. Güneş ışınlarından koruma sağlamak amacıyla güneş kremi kullanmayı unutmayın.

Konya Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Konya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu keyifli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29 derece civarında. Hava genellikle güneşli geçecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14-15 derece arasında seyredecek. Bu, akşamları hafif bir serinlik hissi yaratacak. Yağış ihtimali oldukça düşük. Yaklaşık %10 civarında. Yani, yağışlı bir hava beklenmiyor. Konya'nın karasal iklimi göz önünde bulundurulursa, sıcaklıklar Haziran ayının ortalama değerlerine yakın.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 25 Haziran Perşembe günü, hava sıcaklıkları 28-29 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hava koşulları genellikle güneşli olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar yine 14-15 derece arasında olacak. Yağış ihtimali bu gün için de düşük; yaklaşık %10 civarında. 26 Haziran Cuma günü için de benzer bir tahmin var. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıklarının 28-29 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 14-15 derece arasında kalacak. Yağış ihtimali yine %10 civarında.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Piknik yapmak veya açık hava yürüyüşlerine çıkmak ideal bir dönem. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 28-29 derece olacağı için hafif ve rahat kıyafetler tercih etmelisiniz. Akşam saatlerinde sıcaklık 14-15 dereceye düştüğü için yanınıza ince bir ceket almanız faydalı olacaktır. Bu şekilde hem gündüz hem de akşam saatlerinde rahat edersiniz.

Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Böylece cildinizi koruyarak açık hava aktivitelerinin tadını çıkarabilirsiniz. Sonuç olarak, Konya'da önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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