Konya Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

24 Ocak 2026 Cumartesi günü, Konya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 2 derecenin biraz altında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Bu durum, hava koşullarını daha soğuk hissettirebilir. Rüzgar hızı 7.6 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Konya'da değişkenlik gösterecek. 25 Ocak Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 1 ile 10 derece arasında seyredecek. 26 Ocak Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli arası bir seyir izleyecek. Sıcaklık 2 ile 11 derece arasında olacak. 27 Ocak Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 1 ile 8 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle serin ve yağmurlu günlerde vücut ısısını korumak gereklidir. Yağmurlu günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır. Hava koşullarına göre plan yaparken, güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.