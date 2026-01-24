HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da hava durumu 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hafif yağmurlu ve serin bir atmosferle başlayacak. Sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık ise 2 derece altında kalacak. Nem oranının yüksek olması, soğuk hissini artırabilir. Önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları yaşanacak ve bu nedenle uygun giyim ile dikkatli davranmak, özellikle yağmurlu günlerde önem taşıyacak.

Konya Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Konya hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

24 Ocak 2026 Cumartesi günü, Konya'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 2 derecenin biraz altında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Bu durum, hava koşullarını daha soğuk hissettirebilir. Rüzgar hızı 7.6 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Konya'da değişkenlik gösterecek. 25 Ocak Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 1 ile 10 derece arasında seyredecek. 26 Ocak Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli arası bir seyir izleyecek. Sıcaklık 2 ile 11 derece arasında olacak. 27 Ocak Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 1 ile 8 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle serin ve yağmurlu günlerde vücut ısısını korumak gereklidir. Yağmurlu günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır. Hava koşullarına göre plan yaparken, güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan ettiİran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti
Datça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralıDatça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.