Konya Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Haziran 2026 Perşembe günü, Konya'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 derece civarında. Gece 14 - 15 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı %25 - %30 civarında. Rüzgar saatte 8 - 9 kilometre hızında esiyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer bir hava durumu bekleniyor. 26 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklığı 28 - 29 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 15 - 16 derece civarında. 27 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 27 - 28 derece seviyesinde olacak. Gece sıcaklığı 13 - 14 derece arasında olacak. 28 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığı yine 27 - 28 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 12 - 13 derece arasında kalacak. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Gündüz saatlerinde hafif giysiler tercih edin. Akşam serinliğine karşı ince bir ceket alın. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde korunmak önemli. Özellikle 11:00 - 16:00 arasında güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Rüzgarın hafif olacağını unutmayın. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu dikkate alabilirsiniz.

Hava durumu önümüzdeki günlerde elverişli olacak. Güzel havayı değerlendirmek için planlarınızı yapabilirsiniz. Açık hava etkinliklerine katılmanız faydalı olacaktır.