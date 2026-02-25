Konya Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu soğuk. Hava bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 6 derece olacak. Gece sıcaklığı 0 derece civarına düşecek. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında kalacak. Nem oranı ise %73 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 26 Şubat Perşembe günü gündüz sıcaklık 1 derece, gece ise -4 derece olacak. 27 Şubat Cuma günü gündüz hava 2 derece, gece ise -3 derece civarına inecek. 28 Şubat Cumartesi günü hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklık yine 2 derece, gece ise -3 derece civarında kalacak.

Soğuk hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek önemlidir. Bu, hipotermi riskini azaltacaktır. Sabah erken saatlerde sis görülebilir. Düşük sıcaklık nedeniyle görüş mesafesi daralabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunması gerekmektedir.

Konya'da bugünkü hava durumu soğuk ve bulutlu. Önümüzdeki günlerde hava daha da soğuyacak. Kısmi bir ısınma yaşanacaktır. Bu dönemde kalın giyinmek önemlidir. Ayrıca trafikte dikkatli olmak da sağlık açısından kritik bir öneme sahiptir.