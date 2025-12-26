Konya Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Aralık 2025 Cuma günü, Konya'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Sıcaklıklar gün boyunca 2 ile 10 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı 7 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %95 seviyelerinde seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Aralık Cumartesi günü hava daha soğuk olacak. Sıcaklıklar -5 ile 4 derece arasında seyredecek. 28 Aralık Pazar günü ise puslu bir güneş bekleniyor. Sıcaklıklar -4 ile 4 derece arasında değişecek.

Bu dönemde havaya uygun giyinmek önemlidir. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Dışarı çıkarken kat kat giymek gerekecek. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edin. Su geçirmeyen ayakkabılar giymek de faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmek sağlığınız açısından iyi olur.