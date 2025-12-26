HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu görünüm sergiliyor. Gün boyunca sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında değişecek, yer yer sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar hızı 7 km/s olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar daha da düşecek. 27 Aralık Cumartesi günü -5 ile 4 derece, 28 Aralık Pazar günü ise -4 ile 4 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Soğuk havaya uygun giyinmek önemli.

Konya Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Konya hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 26 Aralık 2025 Cuma günü, Konya'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Sıcaklıklar gün boyunca 2 ile 10 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı 7 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %95 seviyelerinde seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Aralık Cumartesi günü hava daha soğuk olacak. Sıcaklıklar -5 ile 4 derece arasında seyredecek. 28 Aralık Pazar günü ise puslu bir güneş bekleniyor. Sıcaklıklar -4 ile 4 derece arasında değişecek.

Bu dönemde havaya uygun giyinmek önemlidir. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Dışarı çıkarken kat kat giymek gerekecek. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edin. Su geçirmeyen ayakkabılar giymek de faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmek sağlığınız açısından iyi olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump resmen duyurdu: O ülkeye saldırı düzenledikABD Başkanı Trump resmen duyurdu: O ülkeye saldırı düzenledik
Otomobil Zap Suyu'na yuvarlandı: Kayıp kişiler aranıyorOtomobil Zap Suyu'na yuvarlandı: Kayıp kişiler aranıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.