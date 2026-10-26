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Konya Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

26 Ekim 2026 tarihinde Konya'da hava durumu, mevsim normlarıyla uyumlu bir serinlikle başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde rüzgar etkili olacak. Dışarıda kalacak kişilerin yanlarında güneş kremi ve şapka bulundurması öneriliyor. Hava, önümüzdeki günlerde 18 ile 24 derece arasında dalgalanarak ılık geçecek. Yağış ihtimaline karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

Konya Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

26 Ekim 2026 tarihinde Konya'daki hava durumu, mevsim normlarına uygun bir değişim sergileyecek. Sabaha hafif bir serinlikle başlayacağız. Hava, gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde, güneş etkili olacak. Akşam saatlerine doğru sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Hafif bir rüzgar ile serin bir hava hakim olacak.

Açık alanlarda vakit geçirecek kişiler için önemli bir detay, gün içinde etkili olan rüzgar. Bu rüzgar, toz gibi partikülleri havada hareket ettirebilir. Dışarıda olanların dikkatli olması faydalı. Güneşin etkisini hissetmek isteyenler, yanlarında şapka ve güneş kremi bulundurmalı. Öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemli. Alerjisi olanların durumu göz önünde bulundurması iyi bir fikir.

Hava durumu önümüzdeki günlerde ılık ve değişken bir seyir izlemeye devam edecek. Sıcaklık 18 ile 24 derece arasında dalgalanacak. Haftanın ortalarına doğru havanın biraz daha soğuyabileceği öngörülüyor. Bu nedenle kalın giyinmek, gece saatlerinde dışarıda olanlar için uygun bir tercih olacaktır.

Konya'da kısa süreli yağışlar söz konusu olabilir. Dışarı çıkarken bir yağmurluk veya hafif bir yağış geçirecek elbise almak mantıklı bir önlem. Değişken hava, dış mekân aktivitelerinizi etkileyebilir. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı. Konya'nın iklimi, beklenmedik değişimlere sık sık sahne oluyor. Günlük hava tahminlerini kontrol etmek iyi bir alışkanlık.

26 Ekim 2026 tarihli Konya hava durumu, mevsim değişikliklerine uygun bir profil çiziyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında dalgalanmalar bekleniyor. Hazırlıklı olmak, bu değişikliklere karşı daha rahat bir gün geçirmenizi sağlayabilir.

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hava durumu Konya
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