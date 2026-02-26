Konya Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, Konya'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 2 ile 3 derece arasında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise -4 derece civarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %79, gündüz %47, akşam %58 ve gece %74 seviyelerinde seyredecek. Bu koşullar altında, Konya'daki hava durumu hafif soğuk olarak değerlendirilebilir.

Önümüzdeki günlerde, 27 Şubat Cuma günü, hava sıcaklığının 0 ile 2 derece arasında olması bekleniyor. Bu tarihte bir veya iki hafif kar sağanağı olabileceği öngörülüyor. 28 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı 2 ile 3 derece arasında olacak. Bulutlu ile güneşli arası bir hava durumu hakim olacak. Bu dönemde Konya'da hava durumu hafif soğuk ve zaman zaman bulutlu kalacak.

Hava koşullarında, sabah ve akşam hava sıcaklıkları düşük olabilecektir. Uygun giyinmek ve ısınma önlemleri almak faydalı olacaktır. Hafif kar sağanakları beklendiğinden, yollarda kaygan zeminlere dikkat etmek önemlidir. Sürücüler ve yayalar, sabah ve akşam saatlerinde kaygan zeminler konusunda dikkatli olmalıdır. Uygun hız limitlerine uymak da önerilmektedir.