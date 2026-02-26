HABER

Konya Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Konya hava durumu nasıl?

26 Şubat 2026 Perşembe günü Konya'da hava durumu bulutlu ve güneşli bir gün olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklık değerleri 2 ile 3 derece arasında kalacakken, gece sıcaklıkları -4 derece civarında seyredecek. Rüzgar batıdan saatte 7 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde, hafif kar yağışları ve düşük sıcaklıklar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkili olacak. Sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Simay Özmen

Bugün, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, Konya'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 2 ile 3 derece arasında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise -4 derece civarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %79, gündüz %47, akşam %58 ve gece %74 seviyelerinde seyredecek. Bu koşullar altında, Konya'daki hava durumu hafif soğuk olarak değerlendirilebilir.

Önümüzdeki günlerde, 27 Şubat Cuma günü, hava sıcaklığının 0 ile 2 derece arasında olması bekleniyor. Bu tarihte bir veya iki hafif kar sağanağı olabileceği öngörülüyor. 28 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı 2 ile 3 derece arasında olacak. Bulutlu ile güneşli arası bir hava durumu hakim olacak. Bu dönemde Konya'da hava durumu hafif soğuk ve zaman zaman bulutlu kalacak.

Hava koşullarında, sabah ve akşam hava sıcaklıkları düşük olabilecektir. Uygun giyinmek ve ısınma önlemleri almak faydalı olacaktır. Hafif kar sağanakları beklendiğinden, yollarda kaygan zeminlere dikkat etmek önemlidir. Sürücüler ve yayalar, sabah ve akşam saatlerinde kaygan zeminler konusunda dikkatli olmalıdır. Uygun hız limitlerine uymak da önerilmektedir.

