Konya Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Temmuz 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24 derece civarında olacak. Nem oranı %77 seviyelerinde. Rüzgarın hızı 13 km/s civarında seyredecek. Öğleden sonra, kısa süreli ve yer yer kuvvetli yağışlar görülebilir. Bu olumsuzluklara karşı dikkatli olmak önemlidir. Ani su birikintileri ve görüş mesafesinde azalma gerçekleşebilir. Açık alanda bulunanların Meteoroloji'nin uyarılarını takip etmesi önerilir.

Önümüzdeki günlerde, 27 Temmuz Pazartesi günü, hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. 28 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 28 derece civarına yükselebilir. Her iki gün de açık ve güneşli hava bekleniyor. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için güneş koruyucu kullanılması faydalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi öneriliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların, günün en sıcak saatlerinde gölgelik alanları tercih etmesi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler giymek de önemlidir.

Konya'da 26 Temmuz Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu ve yağışlı olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Açık ve güneşli hava bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve önlemler almak sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.