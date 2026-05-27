Konya Hava Durumu! 27 Mayıs Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu oldukça güzel. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14 dereceye düşecek. Hava genellikle açık olacak. Yağış ihtimali neredeyse yok. Bu nedenle, bugün Konya'da hava durumu güzel ve açık kalacak.

Güzel havayı değerlendirmek isteyenler için Konya'da pek çok etkinlik var. Gündüz saatlerinde parkta yürüyüş yapmak mümkün. Akşam saatlerinde açık hava konserlerine katılabilirsiniz. Konya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için müze ziyaretleri de harika bir seçenek olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişecek. 28 Mayıs Perşembe günü, hava sıcaklığının 21 dereceye düşmesi bekleniyor. Hafif yağmurun olabileceği belirtiliyor. 29 Mayıs Cuma günü, sıcaklık 19 dereceye düşecek ve yine hafif yağmur bekleniyor. 30 Mayıs Cumartesi günü, hava sıcaklığı 20 dereceye yükselebilir ve açık bir hava olacaktır.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcaklıklardaki düşüşe karşı kat kat giyinmek iyi bir fikir. Gerektiğinde bir ceket bulundurmak da önemlidir. Bu şekilde, Konya'da önümüzdeki günlerde rahat ve keyifli zaman geçirebilirsiniz.