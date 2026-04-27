Konya Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Nisan 2026 Pazartesi. Konya'da hava durumu genellikle güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında. Gece sıcaklığı ise 10 - 12 derecede kalacak. Nem oranı %68 civarında. Rüzgar hızı 3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli. 28 Nisan Salı günü sıcaklıklar 18 - 20 derece arasında olacak. 29 Nisan Çarşamba günü de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19 - 21 derece civarında seyredecek. Ancak, 30 Nisan Perşembe günü hava durumu değişecek. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında kalacak.

Bu dönemde yağışlı hava koşulları nedeniyle tedbirli olmak önemli. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava durumunu takip etmeli. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak önerilir.

Genel olarak, Konya'da hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Ancak, 30 Nisan'daki yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu, planlarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.