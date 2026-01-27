HABER

Konya Hava Durumu! 27 Ocak Salı Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 27 Ocak 2026 Salı günü değişken hava durumu bekleniyor. Yağışlı koşullar şehir genelinde etkili olacak. Beyşehir ve Hadim'de hafif ve orta şiddetli yağmur öngörülüyor. Selçuklu'da ise sisli bir hava hakim. Sıcaklıklar bölgelere göre 2 ile 9 derece arasında değişecek. Gelmesi muhtemel yağışlı günlerde koruyucu önlemler almak ve soğuk algınlığına karşı dikkatli olmak önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

27 Ocak 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu değişken olacak. Şehir genelinde yağışlı koşullar bekleniyor. Beyşehir'de hafif yağmurlu bir gün öngörülüyor. Akşehir'de orta şiddetli yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. Selçuklu ilçesinde ise sisli bir hava bekleniyor. Hadim'de de orta şiddetli yağmurlu bir gün öngörülmekte. Bu nedenle, Konya'da yağışlı koşullar etkili olacak.

Sıcaklıklarda da farklılıklar mevcut. Beyşehir'de en düşük sıcaklık 2,6 derece, en yüksek sıcaklık ise 7,8 derece olacak. Akşehir'de en düşük sıcaklık 2,7 derece, en yüksek sıcaklık ise 9,3 derece arasında tahmin ediliyor. Selçuklu ilçesinde en düşük sıcaklık -4,8 derece, en yüksek sıcaklık -0,5 derece civarında kalacak. Hadim'de en düşük sıcaklık -3,7 derece, en yüksek sıcaklık ise 1,1 derece olarak öngörülüyor. Bu veriler ışığında, hava sıcaklıklarının 2 ile 9 derece arasında değişeceği söylenebilir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişken kalacak. 28 Ocak Çarşamba günü, Ereğli ilçesinde hafif sağanak yağmurlu bir hava bekleniyor. 29 Ocak Perşembe günü, Karatay ilçesinde açık ve güneşli bir hava tahmin ediliyor. 30 Ocak Cuma günü, Meram ilçesinde kapalı ve bulutlu bir hava öngörülmekte. Bu nedenle, hava koşullarının değişken olacağı ve yağışlı günlerin yaşanabileceği öngörülüyor.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken, şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde soğuk algınlığına karşı dikkatli olmanızda yarar var. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşmektedir. Kat kat giyinmek ve vücut ısısını korumak önemlidir. Bu şekilde, Konya'daki hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz.

