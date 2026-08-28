HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma Konya hava durumu nasıl?

28 Ağustos 2026 Cuma günü Konya'da ılık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20 derece civarında, gün ortasında ise 22 dereceye çıkması öngörülüyor. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık 21-23 derece arasında değişecek. Aynı zamanda, hafif yağışlar tarımsal faaliyetleri etkileyebilir. Dışarıda vakit geçirenlerin mevsimsel giysilere dikkat etmesi önemli. Konya'da bol sıvı tüketimi ve cilt koruma önlemleri de gerekiyor.

Konya Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma Konya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

28 Ağustos 2026 Cuma günü Konya'da ılık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Ancak, gün ilerledikçe güneşin etkisiyle sıcaklıklar artacak. Öğle saatlerinde termometreler 22 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19 derece dolaylarında olacak. Konya'nın kurak iklimi göz önüne alındığında, hava durumu oldukça konforlu bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi ve Pazar günleri için sıcaklıkların 21-23 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bununla birlikte, zaman zaman hafif yağışlar olabilir. Özellikle Pazar günü yağışlar daha belirgin hale gelebilir. Bu durum, tarımsal faaliyet gösterenler için dikkatli olma gerekliliği anlamına geliyor. Ani hava değişimleri ekinlere olumsuz etkiler yaratabilir.

Konya'da hava durumunu takip ederken, sıcaklık dalgalanmalarına dikkat etmek önemli. Uzun süre dışarıda kalanların, sabah serinliğinde giydikleri kıyafetleri gün ortasında değiştirmeleri önemlidir. Ayrıca, ani yağış bekleniyorsa yanınıza şemsiye almakta fayda var. Bu sayede, planlarınızı etkileyebilecek hava şartlarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

Konya'nın yüksek sıcaklıkları nedeniyle gün içinde bol sıvı tüketimi önemlidir. Sıcak havada vücudu susuz bırakmamak, sağlık ve enerji için kritik. Özellikle dışarıda fazla vakit geçirecekseniz, güneş kremi kullanarak cilt koruma önlemlerini almalısınız.

Sonuç olarak, Konya'da hava durumu elverişli görünüyor. Ancak, önümüzdeki günlerdeki küçük değişimleri dikkate almak, günlük yaşamınızı daha keyifli hale getirecektir. Böylelikle, hem sağlıklı hem de keyifli bir yaz geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nepal'deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmışNepal'deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış
﻿Bakan Gürlek'ten İmamoğlu'na 'şov' tepkisi﻿Bakan Gürlek'ten İmamoğlu'na 'şov' tepkisi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.