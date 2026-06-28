Konya Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 dereceye ulaşıyor. Gece saatlerinde sıcaklık 12 ile 15 derece arasında seyrediyor. Gökyüzü tamamen açık, güneşli. Rüzgar hafif esiyor. Bu hava, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 29 dereceye yükseliyor. Gece sıcaklıkları 14 ile 17 derece arasında olacak. 30 Haziran Salı günü gündüz sıcaklıkları 32 dereceye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 15 ile 17 derece arasında kalacak. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar 32 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 15 ile 16 derece seyredecek. Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunurken bol su içmek önemlidir. Ayrıca, güneş ışınlarından korunmak da faydalı olacaktır.

Konya'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun ortam sunuyor. Sıcaklığın artmasıyla birlikte öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik gelmesi nedeniyle korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak iyi fikir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmekte fayda var. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için bol su içmek önemlidir. Ayrıca ağır yemeklerden kaçınmak sağlığınız için yararlı olacaktır.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Bu havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak güneşten korunmayı ve yeterince su içmeyi unutmamalısınız.